Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. O szkodliwości palenia napisano chyba wszystko. Do tematu warto podejść z humorem. MEMY RED.

Corocznie w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. To dobra okazja by po raz kolejny przypomnieć o szkodliwości palenia. Na ten temat napisano już chyba wszystko, więc pora podejść do trudnego tematu z odrobiną humoru. Może memy przekonają opornych...