Edward Dwurnik namalował Tychy. Kto mu dorówna? Konkurs dla dzieci i młodzieży

Po raz pierwszy pokażemy jeden z ostatnich obrazów tego wybitnego artysty, który co ciekawe, także przedstawia Tychy. Obraz do tej pory nie był nigdzie prezentowany i wystawiany. To olbrzymie płótno ujrzy światło dzienne po raz pierwszy. To prawdziwa gratka dla wielbicieli sztuki, którzy będą mogli w jednej przestrzeni zobaczyć dzieła nieraz bardzo młodych twórców-amatorów i wybitnego polskiego malarza, którego prace są w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie czy Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowi