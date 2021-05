Egzamin ósmoklasisty 2021 Język polski ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI [25.05.2021] JAK

Egzamin ósmoklasisty 2021 uczniowie napisali we wtorek, 25 maja. Język polski był pierwszym przedmiotem. "Pan Tadeusz" nie był zaskoczeniem więc, kto się przygotował z tej lektury, już może się cieszyć z poprawnych odpowiedzi na teście z polskiego. W tym roku, tak jak w latach poprzednich, ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty potrwa do 27 maja.