Egzamin ósmoklasisty 2021. Zasady, terminy i harmonogram egzaminów. To kolejny egzamin w reżimie sanitarnym Olga Krzyżyk

Egzamin ósmoklasisty 2021. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w szkołach, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nauczyciele i uczniowie już są przyzwyczajeni do nowych zasad - odległości cz maseczek ochronnych. Egzaminy potrwają od 25 do 27 maja. Uczniowie zmierzą się z arkusem z języka polskiego, matematyki i języka obcego. To egzamin pisemny. Uczniowie będą odpowiadać na pytania zamknięte oraz otwarte. Poznajmy harmonogram egzaminu ósmoklasisty.