Eltrox Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław 38:52. Fatalny mecz Włókniarza. O play-off chyba już można zapomnieć

Teoretycznie przed sezonem w Częstochowie zrobiono wszystko, aby Włókniarz po nieudanym, ubiegłym sezonie, mógł znów nawiązać walkę o medale. Zatrudniono młodeego trenera Piotra Świderskiego, który pod koniec poprzedniego sezonu pokazał się z niezłej strony. Prezes Michał Świącik zachował trzon zespołu.

We Włókniarzu pozostali Leon Madsen i Fredrik Lindgren oraz utalentowani juniorzy. Do drużyny dołączyli Bartosz Smektała, Kacper Woryna i Jonas Jeppesen. Prezesa Włókniarza niektórzy okrzyknęli nawet królem transferowego polowanie. Jeżeli dodamy do tego niezłą otoczkę medialną, której zwieńczeniem była jedyna w Polsce prezentacja drużyny online, to wydawało się, że Włókniarz jest skazany na dobry wynik.

Tymczasem wszystkie kalkulacje się nie sprawdziły, a Włókniarz już na początku sezonu jest głównym kandydatem do tytułu największego rozczarowania sezonu. Madsen i Lindgren jadą najsłabiej odkąd dołączyli do Włókniarza. Duńczyk i Szwed na tle Macieja Janowskiego i Artioma Łaguty wypadli fatalnie.