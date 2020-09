Emerytura. Rocznik 1953 ma prawo do powszechnej emerytury bez pomniejszania jej wysokości. Emeryci mogą zyskać nawet 200 złotych

Sprawa emerytów z rocznika 1953, głównie kobiet, kończy się uzyskaniem prawa do powszechnej emerytury bez pomniejszania jej wysokości.

Tak, urodzeni w 1953 roku będą mogli uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur. Dla niektórych emerytów oznacza to świadczenie wyższe nawet o 200 zł. Takie rozwiązania znalazły się w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy przewidują ponowne ustalenie wysokości emerytury z pominięciem przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Oznacza to, że jeżeli ubezpieczony miał prawo do emerytury powszechnej, a podstawa obliczenia tej emerytury była pomniejszona o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, to wysokość tego świadczenia będzie przeliczona bez takiego pomniejszenia. Warunkiem jest to, by prawo do emerytury wcześniejszej zostało ustalone na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.