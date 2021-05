Europejska Stolica Nauki 2024 dla Katowic? Uniwersytet Śląski i Katowice starają się o ten tytuł. Przyznaje go organizacja - EuroScience

Katowice dołączą do najważniejszych ośrodków akademickich Europy? Uniwersytet Śląski i miasto Katowice starają się o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Nauki w 2024 roku. O nadaniu tytułu - Europejska Stolicy Nauki - decyduje mieszcząca się w Strasburgu organizacja EuroScience. Do tej pory taki tytuł przyznano m.in. takim miastom jak Barcelona, Monachium czy Kopenhaga. W 2022 roku Europejską Stolicą Nauki zostaną wspólnie dwa holenderskie miasta akademickie - Lejda i Haga. A w 2024? Może właśnie Katowice!

Katowice Europejską Stolicą Nauki? Starania miasta i Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim, starają się uzyskać tytuł Europejskiej Stolicy Nauki w 2024 roku. O tych planach, oficjalnie poinformował w czwartek, 27 maja prezydent Katowic - Marcin Krupa oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego - prof. dr hab. Ryszard Koziołek. - Jesteśmy po pierwszym etapie starań o tytuł Europejskiej Stolicy Nauki, czyli rozmowach, podczas których mogliśmy zaprezentować specyfikę i wyjątkowość naszego regionu jako regionu akademickiego, pokazać czym nauka i edukacja może stać się dla sprawiedliwej transformacji tego regionu. Myślę, że udało nam się pokazać, że wielkie organizmy miejskie Starej Europy już nie potrzebując tak tego tytułu - one już wiele rzeczy zrobiły i mają. To Śląsk potrzebuje tego wielkiego wpływu dobrej edukacji i nauki, po to, by płynnie przejść z modelu cywilizacyjnego opartego na ciężkim przemyśle, na to co nazywamy przemysłem inteligentnym. Nauka i edukacja powinny stać się nowym przemysłem Śląska - podkreśla prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Wcześniej pisaliśmy Katowice chcą zostać Europejską Stolicą Nauki w 2024 roku

Ubieganie się o Europejską Stolicę Nauki, to po staraniach o uzyskanie tytuły Europejskiej Stolicy Kultury, największy europejski projekt Katowic. Przypomnijmy, że Katowice starały się o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Tego się nie udało zrobić. Teraz szanse są jednak o wiele większe. Aplikacja miasta jest już złożona. Odbyły się też pierwsze rozmowy. Nie wiadomo jednak jeszcze, jakie inne miasta Europy będą starać się o tytuł Europejskiej Stolicy Nauki w 2024 roku.

- Wszyscy pamiętamy starania Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Tego tytułu nie uzyskaliśmy, ale potencjał uruchomiony wtedy, obfituje do teraz. Podjęliśmy w tym czasie działania związane z kulturą i pokazywaliśmy ją. I to zaowocowało - dziś mamy Strefę Kultury, Narodową Siedzibę Polskiego Radia, nową siedzibę Muzeum Śląskiego. To są wizytówkę Katowic i regionu. Kolejny rok - Miasto Spotkań - przejawił się m.in. budową Międzynarodowego Centrum Kongresowego czy organizacją wielu wydarzeń jak Szczyt Klimatyczny czy Szczyt Miast, który odbędzie się w 2022 roku właśnie w Katowicach - mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Dlaczego Europejska Stolica Nauki? Nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, ale na terenie Katowic funkcjonuje 15 uczelni wyższych, w tym większość z nich to uczelnie państwowe. W Katowicach można kształcić się od sztuk pięknych, poprzez muzykę, skończywszy na naukach politechnicznych. Można tutaj dobrze spędzić czas studencki poszerzając swoją wiedzę. Gdy to pokażemy, podobnie jak to było z kulturą, staniemy się dobrą jednostką dydaktyczno-naukową w skali Europy i świata. I o to najbardziej nam chodzi w tych staraniach, by pokazać potencjał Katowic - zaznaczył prezydent Krupa.

Jeżeli Katowicom udałoby się uzyskać tytuł Europejskiej Stolicy Nauki to stolica województwa śląskiego dołączyłaby do takich miast jak Barcelona, Manchester, Monachium i wiele innych europejskich miast, które otrzymały wcześniej ten prestiżowy tytuł nadawany przez mieszczącą się w Strasburgu organizacja EuroScience.

Korzyści dla Katowic i regionu z uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Nauki EuroScience, czyli Europejskie Forum Nauki to organizacja, która zrzesza wybitnych naukowców, jednostki akademickie i uczelnie z całej Europy. Organizacja, z siedzibą w Strasburgu, co dwa lata przyznaje tytuł Europejskiej Stolicy Nauki jednemu z aplikujących miast, a także organizuje ogólnoeuropejską konferencję naukową poświęconą wybranemu problemowi, którym naukowcy z tych uczelni się zajmują. Europejskie Forum Nauki ściśle współpracuje z Komisją Europejska, jest odpowiedzialne za wielkie program finansowania nauki w Europie m.in. Horyzont 2020. Kolejne kroki, jakie zostaną podjęte w staraniach o uzyskanie tytułu Ekspresyjniej Stolicy Nauki to rozmowy ze wszystkim rektorami uczelni katowickich, by wspólnie stworzyć Radę Europejskiej Stolicy Nauki, która będzie wspierać i integrować działania zmierzające do uzyskania tego prestiżowego tytułu.

- Mam poczucie, że atrakcyjność Katowic i regionu wynika właśnie ze zróżnicowania środków akademickich - jest tu uniwersytet, świetna politechnika, jest uczelnia ekonomiczna, medyczna i są uczelnie artystyczne. Wyjątkowość Uniwersytetu Śląskiego polega na tym, że mamy swoje kampusy w czterech miastach województwa śląskiego. Możemy dzięki temu przygotować ciekawy i różnorodny program obchodów, gdyby tak się stało, że Katowice otrzymałyby tytuł Europejskiej Stolicy Nauki - mówi prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Główne hasło europejskiej nauki sygnowane przez Komisję Europejską to sprawiedliwa transformacja i zielony ład, a także uniwersytety bez murów. W te hasła świetnie wpisują się katowickie uczelnie, które tworzą miasto przechodzące od lat wielką transformację przemysłową, w której dużą rolę pełni też nauka.

Po stronie miasta, które otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Nauki, leży organizacja wielkiej konferencji, która finalizuje i podsumowuje obchody. Miasto ponadto zobowiązane jest też do przygotowania całorocznego programu popularyzującego naukę, prezentującego naukę tego miasta i całego regionu w ścisłym powiązaniu europejskim. - To roczne święto europejskiej nauki - podkreśla prof. Krzysztof Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Co da Katowicom i uczelniom katowickim tytuł Europejskiej Stolicy Nauki? Przede wszystkim pieniądze, a raczej impuls do możliwości pozyskania finansowania na ośrodki badawcze, projekty czy nowe budynki uczelni. To także popularyzacja nauki w regionie oraz możliwość większej współpracy z europejskimi uczelniami. Dostęp do najlepszych jednostek akademickich w Europie, fundusze na finansowanie nowych projektów naukowych. Katowice będą niejako zmuszone do współpracy też wszystkich uczelni katowickich, które zbudują jeden sojusz. Przez rok będą organizowane wydarzenia, imprezy, konferencje skupiające najważniejszych naukowców i ośrodki naukowe w Europie jak i te wydarzenia skierowane dla naukowców i studentów z Górnego Śląska. Miasto zorganizuje też na koniec roku wielką konferencję podsumowującą rok Europejskiej Stolicy Nauki.

- Sam Uniwersytet Śląski stara się od lat o budowę nowego gmachu dla nauk chemicznych i biologicznych. Jak bardzo te nauki i to kształcenie dla regionu zdewastowanego ekologiczne jest ważne, nie trzeba myślę nikomu tłumaczyć. Wierzę, że taki gest - przyznania Katowicom tytułu Europejskiej Stolicy Nauki - obudziłby zainteresowanie wszystkich podmiotów, od rządu, przez jednostki gospodarcze do wspierania nauki na Śląsku - podsumowuje rektor Uniwersytetu Śląskiego.

