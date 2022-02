Fabryka izery w Jaworznie dostała zielone światło. Sejmowa komisja zgodziła się na zamianę działek, a jednej z których ma stanąć zakład

Miasto odda Lasom Państwowym 264 ha lasu

To kolejna odsłona działań w sprawie budowy w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych o nazwie izera. Komisja opiniowała wniosek ministra klimatu i środowiska dotyczący zmiany dwóch działek o kluczowym znaczeniu dla tego przedsięwzięcia. Pierwsza z działek o powierzchni 265,7 ha i według operatu przedstawionego przez miasto - warta około 11 mln zł działka, należy do miasta Jaworzno. To działka leśna. Jak twierdzi prezydent Jaworzna, rośnie tam wartościowy, dobrej jakości las.

Druga z działek, należy do Lasów Państwowych. To teren o powierzchni 264,4 ha. Pokopalniany, zrekultywowany. Także rośnie na nim las, posadzony tam właśnie w ramach rekultywacji.