Fardin Kazemi, irański kierowca, prawdopodobnie znów przywiezie rodzynki do Polski. To jemu pomogli polscy kierowcy. Historia zatoczy koło Bartłomiej Romanek

Fardin Kazemi, irański kierowca ciężarówki, którego losy śledzimy od półtora roku wraz z Czytelnikami Dziennika Zachodniego, prawdopodobnie wkrótce znów przyjedzie do Polski. Kierowca w grudniu 2019 roku utknął na ówczesnej DK 1 pod Koziegłowami z powodu awarii amerykańskiej ciężarówki. Jednak dzięki pomocy kolegów kierowców z Polski, otrzymał nowy pojazd. Niestety dopiero teraz udało się go zarejestrować, a Fardin może wrócić do pracy.