FELIETON. Jędrzej Lipski: Obyś żył w ciekawych czasach

Po pierwsze, antypolska działalność europarlamentarzystki Janiny Ochojskiej. Nieustająco zadziwia swoją zapiekłą nienawiścią do własnego kraju. Już słowa o zrobieniu wszystkiego, by pieniądze z KPO nie wpłynęły do Polski, pokazują, z kim się mierzymy. Teraz antypolska wystawa o push-backach, kłamliwa, tendencyjna, wsparta przez tuzy lewicy i lewactwa, co widać na zdjęciach, wyraźnie pokazuje, czym dla nich jest Polska. Obok rzeczonej Ochojskiej, na zdjęciach widzimy Buzka, Belkę, Millera…

Innym kuriozalnym pomysłem, który wywołał u mnie zdziwienie, jest pomysł zlikwidowania mediów publicznych. Pomysł zgłoszony przez partię opozycyjną tylko dlatego, że media publiczne podnoszą krytykę działań działaczy opozycyjnych. To zamykanie ust dziennikarzom jest typowym działaniem polityków tychże ugrupowań. Przypomnę, że za czasów rządów koalicji PO-PSL dopuszczano się inwigilacji dziennikarzy, przeprowadzano rewizje w redakcjach, konfiskowano sprzęt, wkraczano do domów, łamiąc wszelkie obowiązujące prawa, naruszając zasady miru domowego i wolności obywatelskich. Dopuszczano się rękoczynów wyrzucając dziennikarzy zadających niewygodne pytania na konferencjach prasowych. Dzisiaj ci politycy, będąc w opozycji, domagają się sądowego zakazu głoszenia prawdy czy wręcz likwidacji mediów, które wykonują swój statutowy i redakcyjny obowiązek. Tych przykładów jest bez liku. Jak chociażby domaganie się relegowania studenta z uczelni przez młodzieżówkę PO, bo napisał prawdę na Twitterze.