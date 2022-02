Ferie zimowe 2022 w Beskidach. Trudne warunki panują na Babiej Górze. Jak zadbać o bezpieczeństwo w górach? KL

- Zanim zapragniemy zdobycia Babiej Góry zimą, warto zdobyć ją już wcześniej w lecie. Mieć jakiekolwiek doświadczenie - mówi Marcin Szczurek, naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR.

Ferie zimowe 2022 w Beskidach. Obecnie - w zależności od miejsca - Beskidy pokrywa 50, 100, a nawet 150 cm warstwa śniegu. Na Babiej Górze jest go najwięcej, a jego intensywne opady spowodowały, że Grupa Beskidzka GOPR wprowadziła trzeci stopień zagrożenia lawinowego. To jednak nie oznacza, że wędrówka na szczyt jest niemożliwa. Co więcej, może być ona całkowicie bezpieczna, jeżeli tylko będziemy trzymać się szlaku.