Fest Festival 2022: magiczne miasteczko rośnie w oczach! Zdjęcia z budowy Fest Festivalu Marcin Śliwa

Przygotowania do trzeciej edycji Fest Festivalu idą pełną parą. W Parku Śląskim stoi już pięć potężnych scen, a w kolejnych miejscach z każdym dniem przybywa klimatycznych, kolorowych dekoracji. Budowa festiwalowego miasteczka, na które w sumie składa się 10 scen głównych, 5 scen partnerów, pole namiotowe, strefy chilloutu i wystawiennicze, to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne angażujące setki osób. Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z placu budowy, który już w środę 10 sierpnia zamieni się w magiczne miasteczko, gdzie bawić się będzie około 40 tys. osób!