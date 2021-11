Fest Festival 2022 w Chorzowie. Ogłoszono pierwszych artystów, którzy wystąpią w Parku Śląskim Szymon Bijak

Poznaliśmy pierwszych artystów, którzy zagrają podczas przyszłorocznej edycji Fest Festivalu w Parku Śląskim w Chorzowie. Są to m.in. Stromae czy Jungle. Festiwal potrwa od 10 do 13 sierpnia. Jeśli tylko sytuacja pandemiczna pozwoli, to po raz kolejny szykuje się nam niezapomniana zabawa.