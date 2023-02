Film dokumentalny o Pameli Anderson już na Netflixie. Zobaczcie historię gwiazdy „Słonecznego Patrolu"! OFICJALNY TRAILER

Pamela Anderson w nowej produkcji Netflixa

Przypomnijmy, że Pamela Anderson rozpoczęła karierę w wieku 22 lat jako modelka „Playboya". W latach 90. otrzymała rolę ratowniczki Casey Jean C. J. Parker w serialu „Słoneczny patrol" i stała się najbardziej znaną blondynką na świecie. W 2004 ukazała się książka autorstwa Pameli pt. „Gwiazda”. Występowała w filmach fabularnych, serialach telewizyjnych i reality-show.

Piękna, odważna, utalentowana, ale wzbudzająca wiele kontrowersji aktorka i modelka, ikona popkultury lat 90. Pamela Anderson została bohaterką dokumentu Netflixa zatytułowanego „Pamela: Historia miłosna". Zawarta jest w nim historię życia celebrytki, która podzieliła się swoimi wspomnieniami i prywatnymi nagraniami. Opowiada o drodze do sławy, burzliwych romansach i skandalu wywołanym słynną sekstaśmą.

„Pam & Tommy” kontra „Pamela: Historia miłosna"

Burzliwe małżeństwo Pameli Anderson z Tommym Lee, perkusistą Mötley Crüe, trwające od 1995 do 1998 r. i zakończone wspomnianym już skandalem dotyczącym kradzieży ich prywatnego nagrania, stało się tematem do scenariusza serialu „Pam & Tommy”, udostępnionego w lutym 2022 roku na platformie Hulu. Produkcja okazała się prawdziwym przebojem i zdobyła aż cztery nominacje do Złotych Globów.