Finał PKO Ekstraklasy. O co grają Raków, Piast i Górnik? [ZAPOWIEDŹ, ANALIZA] Rafał Musioł

W sobotę o 17.30 rozpocznie się ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy. Do wyjaśnienia pozostała jeszcze jedna zagadka: kto zostanie wicemistrzem Polski. Co musi zrobić Raków Częstochowa, żeby obronić srebrne medale? O co grają Piast Gliwice i Górnik Zabrze?