Fortuna I Liga: Podbeskidzie liczy na cud ANALIZA, ZAPOWIEDŹ

W Fortuna I lidze finał rozgrywek zasadniczych zaplanowano na niedzielę. W tym przypadku do rozwiązania zostały dwie kwestie, ale ze sporą opcją kombinacji i to wzajemnie powiązanych. Kluczowe pytanie dotyczy drugiego zespołu, który wywalczy bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Wszystko w swoich rękach ma Widzew, ale na jego potknięcie czeka Arka Gdynia, która w dodatku ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań.

Widzew awansuje do Ekstraklasy jeśli:

- wygra

- zremisuje, ale Arka nie wygra

- przegra i Arka przegra

Arka awansuje jeśli:

- zremisuje i Widzew przegra

- wygra, a Widzew zremisuje lub przegra.

Los sprawił, że oba te zespoły zmierzą się z drużynami, które mają jeszcze szansę na grę w barażach. W tę rywalizację o ostatnią taką przepustkę zamieszane są aż cztery kluby, w tym Podbeskidzie Bielsko-Biała, które zagra w Łodzi z Widzewem.