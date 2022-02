Fundusz Wodny powołały firma Żywiec Zdrój i gmina Jeleśnia. Ma ułatwić mieszkańcom dostęp do wody

W wyniku trwającego ponad rok dialogu społecznego w gminie Jeleśnia - w który włączyli się mieszkańcy, władze lokalne i organizacje pozarządowe - określono najważniejsze potrzeby społeczności lokalnej. Wśród nich wskazany został dostęp mieszkańców do sieci wodociągowej.

Odpowiedzią na tę potrzebę jest utworzenie Funduszu Wodnego. W jego powstanie zaangażowała się firma Żywiec Zdrój, inicjator dialogu społecznego w gminie. Pieniądze z funduszu w wysokości 2 mln zł zostaną wykorzystane na dofinansowanie wspólnie wybranych zadań w zakresie upowszechnienia dostępu mieszkańców do sieci wodociągowej. Obejmą one m.in. modernizację gminnego ujęcia wody w Sopotni Wielkiej i Jeleśni, stworzenie przyłączy do gminnej sieci wodociągowej oraz dopłaty taryfowe.

Działania te są kontynuacją dotychczasowego zaangażowania Żywca Zdroju na rzecz poprawy dostępu do wody w gminie Jeleśnia. W poprzednich latach firma wsparła takie działania kwotą przeszło 6,2 mln. zł, włączając się w rozbudowę wodociągu oraz udzielając niezbędnego wsparcia mieszkańcom Mutnego, zespołowi szkolno-przedszkolnemu w Pewli Wielkiej czy Stacji Uzdatniania Wody w Sopotni Wielkiej.