Future Processing z Gliwic otrzymała podwójne wyróżnienie. Gliwicka firma została wyróżniona przez Brytjczyków i Amerykanów

Future Processing z podwójnych wyróżnieniem. Inżynierowie IT z Gliwic zostali docenieni na rynku brytyjskim oraz przez amerykański portal branżowy dla sektora B2B. Future Processing to gliwickie przedsiębiorstwo informatyczne wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie komputerowe na potrzeby międzynarodowego handlu, przemysłu i usług.

- Z Clutch miesięcznie korzysta ponad pół miliona firm z całego świata, zarówno tych kupujących, jak i sprzedających usługi. Dzięki niej mają ułatwiony dostęp do wiarygodnych informacji rynkowych, co pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych. Wyróżnienie, którego fundamentem są de facto opinie naszych klientów, to najlepsza rekomendacja dla firm, które szukają partnerów do współpracy. Po raz kolejny zostaliśmy sklasyfikowani w czołówce polskiego sektora IT, co jest podkreśleniem naszej rzetelności i silnej pozycji - podkreśla Tomasz Hanke, Lead Generation Manager.

Future Processing to firma założona w 2000 r. przez Jarosława Czaję. Obecnie FP zatrudnia ponad 800 osób, a biura firmy – kompleks FPark który oprócz biur i sal konferencyjnych mieści bibliotekę, przedszkole, restaurację, spa i klub fitness - zlokalizowane są w Gliwicach.