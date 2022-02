Gala MMA Armia Fight Night 12 w Arenie Gliwice

Karta walk Armia Fight Night 12 w Gliwicach

Łukasz Stanek (8-6-0) vs. Jacek Bednorz (7-7-0)

Sergiej Kołotiuk (3-1-0) vs. Dominik Tkaczyk (1-2-0)

Kamil Łebkowski (18-11-0) vs. Adrian Kępa (8-7-0)

Jan Ciepłowski (2-0-0) vs. Marcin Maleszewski (3-1-0)

Patryk Dubiela (4-0-0) vs. Karol Żołowski (3-0-0)

Mariusz Radziszewski (19-18-2) vs Łukasz Dziudzia (5-4-1)

Adrian Wieliczko (1-0-0) vs. Kamil Szkaradek (5-0-0)

Krystian Wisniewski (3-0-0) vs. Michal Guzik (6-0-2)

Kacper Matyszewski (1-0-1) vs. Daniel Wojańczyk (0-0-1)

Grzegorz Stabach (9-4-0) vs. Cyprian Wieczorek (36-4-0)*

*starcie PRO-AM, rekordy amatorskie