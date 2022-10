Gdyby tak ktoś wymyślił lobotomię serca...rozmowa z Markiem Rachoniem, reżyserem sztuki Lobotomia

Tytuł nie pozostawia wątpliwości: oglądamy spektakl na własne ryzyko. A ryzyko jest takie, że ktoś nam zajrzy do głowy, przyjrzy się lękom i pragnieniom. Grozę wzbudza też metoda. Lobotomia, pojęcie ze świata medycyny, to kontrowersyjny zabieg neurochirurgiczny, mający pomóc pacjentom z zaburzeniami psychicznymi. Podczas zabiegu, ostrym narzędziem, przez oczodół przebijano się do czaszki. Metoda bardzo ryzykowna, mało skuteczna, chociaż jej wynalezienie nagrodzono Noblem. Oczywiście tytuł jest metaforą, ale zapytam wprost: widzowie będą pacjentami, czy może tylko obserwatorami „zabiegu”?

Mam nadzieję, że będą zarówno obserwatorami, jak i uczestnikami. Oczywiście, bez obawy, nie będziemy w tym przypadku poddawać widzów zabiegom chirurgicznym, ale musimy pamiętać, że w metaforycznym sensie jesteśmy poddawani lobotomii codziennie. Atakowani przez mass media, bombardowani fake newsami. Przez to wszystko, co nas otacza, zmieniamy nasz sposób patrzenia i myślenia, spostrzegania świata.