Gdzie nie będzie prądu w śląskim 29.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (29.11 8:09) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Olszówka nr 147,149,149A, Armii Krajowej,

29.11 od godz. 7:30 do 15:00

Chorzów

Chorzów: 3 Maja, nr 30, 32.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa

ul. Zbyszka od nr 4 do nr 26 i nr 3

ul. Dźbowska nr 73/75, 77

ul. Pana Tadeusza, ul. Soplicy nr 37

29.11 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrowa Górnicza ul. Ujejska 110a - 120, 117 - 127c.

29.11 od godz. 8:00 do 14:00

Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 95, 97, 99, 101, 103.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00

Rybnik

Rybnik: Północna, 4 do 12B, Rybnicka, 1 do 3, Gliwicka, 315 do 333.

29.11 od godz. 8:00 do 13:00