Gdzie wybrać się w Zagłębiu podczas deszczowego weekendu? Mamy propozycje na dobre spędzenie wolnego czasu

Przed nami jesienny weekend, który nie zapowiada się zbyt słonecznie. Gdzie możemy się więc wybrać, jeśli nie chcemy siedzieć w domu? Zobaczcie nasze propozycje na spędzenie czasu wolnego w Zagłębiu.

Deszczowy weekend. Gdzie wybrać się w Zagłębiu?

Najbliższy weekend, czyli sobota 20 listopada i niedziela 21 listopada zapowiada się pochmurnie i prawdopodobnie deszczowo. Możemy oczywiście siedzieć w domu spędzając czas przy dobrej książce, oglądając filmy czy seriale lub grając w gry planszowe z rodziną lub znajomymi. A co jeśli zechcemy wyjść na miasto?

Oczywiście możemy wybrać się na zakupy w centrach handlowych, ale to dla wielu nie jest sposób na zrelaksowanie się i dobre spędzenie wolnego czasu. Wybraliśmy więc miejsca w Zagłębiu Dąbrowskim - w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Będzinie, w których możemy dobrze spędzić czas nie martwiąc się o złą pogodę. Z naszego zestawienia wyłączyliśmy kluby, w których możemy potańczyć podczas imprez - w Sosnowcu jest ich kilka i w najbliższy weekend będą prowadzili różne imprezy. Nie polecamy także kina, bo to najpopularniejsza forma rozrywki. Choć w kinach są różne ciekawe propozycje m.in. Bo we mnie jest seks, Pogromy Duchów czy Eternals.

Oczywiście nie ma też parków, które gdyby była dobra pogoda - z pewnością byśmy polecili. W dobrą pogodę warto wybrać się na spacer do Parku Kuronia w Sosnowcu, Parku Sieleckiego w Sosnowcu, nad Pogorię III w Dąbrowie Górniczej, nad Stawiki w Sosnowcu czy do Parku Zielona w Dąbrowie. Jednak pochmurna pogoda raczej zniechęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

W galerii znajdziecie propozycje kulturalno-sportowe, które mogą wam się spodobać. To miejsca, które są obecne w mieście od lat, a jednak nawet wielu mieszkańców ich nie odwiedziło. Być może zachęcimy was do spędzania wolnego czasu właśnie tam. Zobaczcie propozycje w naszej galerii, przy wielu propozycjach mamy także cennik.

