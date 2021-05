GKS Katowice - Bytovia Bytów 4:1. Zobaczcie zdjęcia szczęśliwych kibiców z meczu na Bukowej

1549 kibiców zasiadało na trybunach, by dopingować piłkarzy w meczu GKS Katowice - Bytovia Bytów. W nagrodę obejrzeli aż pięć goli, w tym cztery autorstwa gospodarzy.

Początek nie zapowiadał takiego rozwoju wydarzeń. Na boisku długo panował chaos, a na trybunach narastała irytacja. Po pierwszej bramce zdobytej przez Bartosza Jaroszka wszystko się jednak zmieniło.

Dominacja katowiczan nie podlegała dyskusji, ale nie uniknęli błędu, po którym goście strzelili gola na 1:3. Sami mieli za to sporo sytuacji i końcowy wynik powinien być wyższy.

Dzięki wygranej GieKSa na mecz do Chojnic pojedzie w roli wicelidera tabeli. Niewykluczone, że to spotkanie będzie miało decydujące znaczenie dla bezpośredniego awansu do PKO Ekstraklasy. Kibiców Katowic czekają więc znów olbrzymie emocje.

Zobaczcie zdjęcia szczęśliwych kibiców z meczu GKS Katowice - Bytovia Bytów.