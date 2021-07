GKS Katowice - GKS Bełchatów 2:1. Katowiczanie znów wygrali ZDJĘCIA

GKS Katowice - GKS Bełchatów 2:1. Katowiczanie znów wygrali

Przed tym sezonem GKS Katowice i GKS Bełćhatów zamienily się ligami. Katowiczanie awansowali do Fortuna 1. Ligi, a bełchatowianie spadli do eWiner 2. Ligi. Różnicę w kierunkach w jakich podążają obidwa zespoły widać też było w środowym sparingu - zwłaszcza w jego I połowie.

Katowiczanie do przerwy byli zespołem lepszym, czego efektem były dwie bramki. Pierwszą z rzutu karnego podyktowanego za faul na Maiceju Urynowiczu zdobył Patryk Szwedzik. Druga była dziełem Filipa Kozłowskiego, który z bliska wepchnął piłkę do siatki.



ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z MECZU GKS KATOWICE - GKS BEŁCHATÓW

Po zmianie stron trener Rafał Górak desygnował do gry zupełnie inną jedenastkę. Na murawie przez całe 90 minut przebywał najnowszy nabytek GieKSy Paweł Gierach. 20-letni boczny obrońca Jagiellonii Białystok ostatnie dwa sezony spędził na wypożyczeniu do Wigier Suwałki, a w środę podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.