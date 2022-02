GKS Katowice, JKH GKS Jastrzębie, GKS Tychy i Zagłębie Sosnowiec zaczynają walkę o medale ZDJĘCIA

GKS Katowice, JKH GKS Jastrzębie, GKS Tychy i Zagłębie Sosnowiec zaczynają walkę o medale

Przed nami najbardziej emocjonująca część sezonu, czyli zmagania play off. Wśród ośmiu zespołów rozpoczynających walkę o medale są cztery z naszego regionu, a jeden z nich na pewno zagra w półfinale, bo w I rundzie dojdzie do derbowej konfrontacji GKS Katowice z Zagłębiem Sosnowiec.

- Zajęliśmy pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej i jesteśmy uważani za faworyta zmagań z Zagłębiem, ale pamiętajmy, że to jest play off, który rządzi się swoimi prawami. To jest trochę inny hokej, ale jesteśmy przygotowani na tę rywalizację i bojowo nastawieni. Wiemy co mamy grać, a poza Dawidem Musiołem mam do dyspozycji wszystkich zawodników i nasza kadra jest dość szeroka - powiedział Jacek Płachta, trener GKS Katowice.