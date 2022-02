GKS Katowice - Ślepsk Malow Suwałki ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Pięciosetowy bój w hali w Szopienicach. Zacięty tie-break dla gości z Suwałk

Siatkarze GKS-u Katowice walczą o historyczny awans do play off . Kolejną przeszkodą na tej drodze była w piątek drużyna z Suwałk. Kibice liczyli na trzy punkty, ponieważ w marcu GieKSę czekają spotkania z ligową czołówką Jastrzębskim Węglem, ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle oraz z Projektem Warszawa i PGE Skrą Bełchatów.

Ślepsk potwierdził opinię trenera GKS-u Katowice

Trener GKS-u Katowice Grzegorz Słaby w wywiadzie dla Dziennika Zachodniego przestrzegał przed spotkaniem ze Ślepskiem.

- W piątek spodziewamy się bardzo trudnego meczu, bo wiemy, że Ślepsk Suwałki ma bardzo mocny skład. Grają w nim zawodnicy, o których przed sezonem biło się prawie pół ligi. Bartłomiej Bołądź to jeden z najlepszych atakujących w lidze, Paweł Halaba też miał już bardzo dobre momenty w tych rozgrywkach. To są zawodnicy potrafiący grać na wysokim poziomie i na pewno będzie to trudne spotkanie, tym bardziej, że Ślepsk dysponuje również doskonałym rozgrywającym, którym jest Josua Tuaniga. Myślę, że będzie niezwykle trudno o zwycięstwo, ale zrobimy wszystko, żeby się udało - mówił szkoleniowiec.