GKS Tychy - FK Fotbal Trinec ZDJĘCIA, WYNIK Ostre strzelanie tyszan z czeskim drugoligowcem

Dla GKS-u Tychy to ostatnie sprawdziany przed rundą wiosenną Fortuna 1. Ligi. 17 lutego tyszanie dokonali jeszcze jednego wzmocnienia podpisując umowę z Mateuszem Czyżyckim z ekstraklasowego Radomiaka Radom. GKS rozpocznie wiosnę od meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała (niedziela 27 lutego).

Pięć bramek w pierwszej połowie

GKS Tychy prowadził już od 6. minuty. Z rzutu rożnego dośrodkował Krzysztof Wołkowicz, a Nemanja Nedić głową skierował piłkę do siatki. Dziesięć minut było już 2:0. Podawał Tomas Malec. Piłkę przejął Kamil Szymura i z bliska uderzył do bramki. Szymura zdobył też trzeciego gola dla GKS-u, tym razem wykorzystując podanie Wołkowicza z rzutu rożnego. Minutę później było 4:0! Marcin Kozina dograł do Malca, który sfinalizował szybką akcję. Tyszanom było mało i przed przerwą cieszyli z piątego gola. Asystę zaliczył Dominik Połap i Malec celną główką podwyższył na 5:0.