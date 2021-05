GKS Tychy - Górnik Łęczna 3:1 ZDJĘCIA, WYNIK Tyszanie pukają do bram PKO Ekstraklasy! Dwie bramki Jakuba Piątka

Piłka nożna dla mnie to jest przede wszystkim wynik, gra o konkretne cele. No i tego wyniku dzisiaj nie mamy. Można sobie oczywiście sobie ten mecz analizować, pompować tym, że stworzyliśmy ileś tam sytuacji, ale nie o to w tym chodzi. Od sześciu meczów nie potrafimy wygrać, są to cztery remisy i dwie porażki, dziś też w takim kluczowym meczu z GKS-em Tychy. To jest na pewno niedobre. Jestem mocno niezadowolony z tego jak rozpoczęliśmy te spotkanie. W łatwy sposób straciliśmy bramkę. Może i próbowaliśmy konstruować akcje po straconej bramce, ale w dużej mierze było to posiadanie dla posiadania. W przerwie dokonałem zmiany ustawienia, przeszliśmy na dwóch napastników. Zdominowaliśmy drużynę gospodarzy, ale byliśmy nieskuteczni, aż do 63. minuty. GKS Tychy zrobił zmiany trzech zawodników, oddalił grę od swego pola karnego. My się dopiero obudziliśmy, gdy dostaliśmy bramkę na 3:1, stworzyliśmy kolejne sytuacje, był słupek, strzały blisko słupka. Jesteśmy w trudnym momencie, ale dla mnie jako trenera, to jeszcze nie jest koniec sezonu. Będę walczył do samego końca, mam nadzieję, że drużyna też za tym podąży.