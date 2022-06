GKS Tychy rozpoczął treningi ZDJĘCIA Pierwsze zajęcia z nowym trenerem. Napastnik na testach

Po oficjalnej prezentacji sztabu szkoleniowego w szatni głos zabrał prezes Leszek Bartnicki, a następnie trener, Dominik Nowak.

- Nie możemy być klubem i zespołem, który będzie przechodził z meczu na mecz i mówił, że jest fajnie, bo jesteśmy w Tychach i mamy piękny stadion. Tak na pewno nie będzie! Ten obiekt trzeba zapełnić. Przede wszystkim przez pracę zawodników i zaangażowanie sztabu szkoleniowego. Dla mnie każda jednostka będzie niezwykle istotna. Każdy wylany pot pomoże, ale musimy od siebie wymagać koncentracji i mieć w sobie emocje. To jest piłka nożna i każdy wam powie, że uprawiacie najpiękniejszy zawód na świecie. Ten zawód jest jeszcze piękniejszy jak osiągacie sukces. Ten zespół stać na to! Ja w to głęboko wierzę - mówił Dominik Nowak.