GKS Tychy zagra w finale z GKS Katowice! Zespół Andrija Sidorenki wreszcie pokonał Unię w Oświęcimiu ZDJĘCIA

W półfinałowej konfrontacji oświęcimian z tyszanami w sześciu meczach oba zespoły wykorzystywały atut własnego lodu. Na obiekcie Unii gospodarze wygrywali 2:0, 4:2 i 3:2, a na Śląsku GKS 5:2, 2:1 i 5:4 po dogrywce. Z racji układu tabeli po sezonie zasadniczym ostatnie spotkanie organizowała Unia. Ekipa Andrieja Sidorenki chcąc zagrać w finale z GKS-em Katowice musiała więc wrócić mentalnie do zasadniczej części rozgrywek, gdy trzykrotnie pokonała rywali na ich terenie. Wyjątkowo zresztą gorącym, bo już w play-off kibice dawali się we znaki i sędziom, i zawodnikom gości, rzucając na taflę kubki i oblewając ich piwem, gdy zmierzali do szatni.

Siódmy mecz też toczył się w gorącej atmosferze. Udanie rozpoczęła go Unia obejmując w pierwszej tercji prowadzenie po strzale Dariusza Wanata. W kolejnej odsłonie GKS jednak odpowiedział z nawiązką i na 20 minut przed końcem półfinału był nieco bliżej awansu.