Gliwice. 23 maja uruchomiony został książkomat. Pomysł wdrożyła Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach na wniosek mieszkańców

Książkomat – Miejska Biblioteka Publiczna dostarczy wybrane książki do punku odbioru

Książkomat stanął przy ul. Kozielskiej 39 na wysokości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 znajdującego się na obrzeżu osiedla Wojska Polskiego.

Jak czytamy na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, urządzenie jest samoobsługowe i działa na zasadzie podobnej do popularnych paczkomatów. Jak informuje pani Sylwia Rudowicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej, do skorzystania z książkomatu wystarczy mieć ważną kartę biblioteczną i nie można mieć żadnych zaległych zobowiązań wobec biblioteki. W celu złożenia zamówienia wystarczy wybrać książkę, film lub audiobook przez katalog biblioteczny w Internecie i wybrać opcję „Zamów”. Dostawy odbywają się raz dziennie, od poniedziałku do piątku, do godziny 16:00. Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo, że wybrana przez niego pozycja jest już dostępna. Na odbiór zamówienia ma do 3 dni roboczych. Książki i inne pozycje wypożyczone ze zbiorów biblioteki można zwrócić do wrzutni znajdującej się obok książkomatu. Urządzenie działa całodobowo, siedem dni w tygodniu.