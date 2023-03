Gliwice. Balcerek zniknął z mapy miasta niemal dekadę temu. Kupowali tu wszyscy! Pamiętacie? Zobaczcie archiwalne zdjęcia

– Codziennie przez plac przechodziły setki ludzi, ile historii się usłyszało, ile razy komuś drugiemu pomogło. Nie tylko doradzić, co kupić, coś uhandlować. My tam wszyscy byliśmy jak rodzina. W tym samym miejscu tyle lat, codziennie. Czy śnieg, czy deszcz, czy słońce. Zdarzały się kłótnie, jakieś spory, ale na koniec i tak każdy każdemu rękę by podał. Ta para od owoców to w zdrowiu i chorobie, zawsze razem siedzieli. Dziewczyna z matką handlowały bielizną, a jak się dogadywały, jak najlepsze przyjaciółki! Ktoś był chory, nie było na stoisku, zaraz się dzwoniło i pytało: czy czegoś nie potrzebuje, czy nie pomóc. Ludzie wtedy byli inni. A teraz? W tych marketach nie ma takiej atmosfery jak to było na naszym Balcerku! – opowiada w rozmowie telefonicznej.