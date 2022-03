Gliwice mają wielkie serca. Wolontariusze pomagają samotnej mamie w remoncie mieszkania

Pani Dagmara, by zapewnić godne warunki swoim dzieciom, samodzielnie zdobyła mieszkanie z zasobów kopalnianych w centrum Gliwic. Było jednak w opłakanym stanie.

- Zgłosiłam się do fundacji, ponieważ sama nie dałabym rady - przyznaje. - Trzeba było zrobić ścianę, sufit, sama bym tego nie udźwignęła. Poszłam do opieki społecznej, która następnie zgłosiła mnie do fundacji Habitat - dodaje.