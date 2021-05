Gliwice. Runmageddon ponownie na terenie Areny Gliwice. Sportowe zmagania na Górnym Śląsku odbędą się 12 czerwca

Do Gliwic ponownie zjadą miłośnicy ekstremalnych wyzwań i sportowego szaleństw. W Runmageddonie mogą wciąż udział dzieci, dorośli, początkujący czy całe rodziny. Dzieci w wieku 4-11 lat wezmą udział w Runmageddonie Kids. W odpowiednio dobranych grupach wiekowych pokonają 1-kilometrową trasę z 10 przeszkodami. Młodzież od 12 do 15 roku życia sprawdzi swoją siłę i charakter, mierząc się z trasą 2 kilometrów, na której stanie 15 przeszkód.

Zapisy online do udziału w Runamgeddonie dostępne są na stronie - TUTAJ . Każdy kto ma ochotę wziąć udział w tym biegu przez przeszkody może się zapisać do 10 czerwca 2021 r.

- Dzięki serii „Pomocnych Dłoni” odważyłam się pokonać Runmageddon i jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Było odjazdowo. W momentach, gdy było strasznie, dzięki chłopakom z "Pomocnej Dłoni" robiło się śmiesznie. Razem pokonaliśmy wszystkie przeszkody i teraz jestem gotowa na to, by sama stanąć na starcie, bo jak to się mówi „nie taki diabeł straszny, jak go malują - mówi Kamila z Konina.