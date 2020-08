Gliwice: Szczeniak wyrzucony w pudełku pod bramą Schroniska dla Zwierząt. Adoptować chce go już kilkadziesiąt osób

Szczeniak jest cały i zdrowy, a w najbliższych godzinach przejdzie jeszcze badania weterynaryjne. Później psiaka czeka dwutygodniowa kwarantanna, po której będzie mógł szukać sobie nowego domu. A chętnych by go adoptować nie brakuje. Od momentu opublikowania informacji o „znalezisku”, telefony w schronisku się urywają. Szczeniak skradł serca kilkudziesięciu osób.

- W tym roku nie było jeszcze takiej sytuacji, ale niestety zdarzały się takie w poprzednich latach. Jeszcze dekadę temu ludzie potrafili przerzucali zwierzęta na teren schroniska, co było bardzo niebezpieczne. Na wybiegu mogły znajdować się wtedy inne psy, które nie tolerują innych, a zwłaszcza małych zwierząt – mówi Barbara Malinowska, kierownik Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach. - Zdarzały się także sytuacje, że zwierzęta były pozostawione 50-100 metrów od schroniska, przywiązane do drzewa.

Porzucanie zwierząt to wciąż niestety częsta praktyka, szczególnie w okresie wakacyjnym. Jak mówią nam władze schroniska, często zdarza się, że ludzie pozostawiają psy niedaleko obiektu.

Ostateczny test z języka śląskiego. Umiesz to przetłumaczyć?

Mężczyźni noszący te imiona są skłonni do zdrady

Obecnie na terenie schroniska, na adopcję czeka ok. 70 psów. Jak tłumaczą nam władze obiektu, liczba ta i tak nie jest duża. Jeszcze przed kilkoma laty na nowy dom czekały setki zwierząt.

Ta zmiana wynika m.in. ze sposobu, w jaki traktowane są zwierzaki. Obecnie, na 40-50 przyjmowanych do schroniska psów, ok. 20 z nich wraca z powrotem do swojego domu. Powodem ich znalezienia się z dala od właściciela często jest ucieczka lub niewłaściwa opieka.

W takich sytuacjach właściciele często szukają swoich pupilów, kontaktując się z obiektami, w których mogłyby się znaleźć. Pomimo tych pozytywnych akcentów, wciąż nie brakuje ludzi, którzy są w stanie pozbyć się małego zwierzaka zamkniętego w pudle.