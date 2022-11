Gliwice. Szpital Miejski nr 4 bez chirurgii dziecięcej. Oddział wróci dopiero w 2023, NFZ ma rozpisać konkurs

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach – oddział chirurgii dziecięcej wróci w 2023

Według wcześniejszych założeń, w trakcie zawieszenia oddział chirurgii dziecięcej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach miał przejść gruntowną przemianę i wrócić do pracy po wakacjach. I choć Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, podkreślał wówczas, by zawieszenia nie mylić z likwidacją, oddział nie zaczął działać we wrześniu. Nieustanne problemy kadrowe sprawiły, że zawieszenie oddziału zostało przedłużone o kolejny miesiąc.

- Złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o ogłoszenie konkursu na ortopedię dziecięcą, czekamy na ogłoszenie konkursu – wyjaśniał na początku października Przemysław Gliklich.

Prezes gliwickiego szpitala zapewniał, że placówka przystąpi do konkursu, gdy tylko zostanie on ogłoszony przez NFZ. W drugiej połowie października sprawa nie ruszyła się naprzód, a Przemysław Gliklich prowadził na ten temat rozmowy z Funduszem Zdrowia. Jak relacjonował 25 października – sprawa zaczyna nabierać kształtów.