Gliwice. Szpital Miejski nr 4 nadal bez chirurgii dziecięcej, przedłużono zawieszenie oddziału. Przyczyną są braki kadrowe

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach nadal bez chirurgii dziecięcej

Według wcześniejszych planów, oddział miał przejść przemianę i wrócić do pracy po wakacjach, a Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, podkreślał, że zawieszenia nie należy mylić z likwidacją. Jednak ciągłe problemy kadrowe sprawiły, że zawieszenie oddziału zostało przedłużone o kolejny miesiąc.

- Złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o ogłoszenie konkursu na ortopedię dziecięcą, czekamy na ogłoszenie konkursu – wyjaśnia Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Prezes gliwickiego szpitala zapewnia, że placówka przystąpi do konkursu, gdy tylko zostanie on ogłoszony przez NFZ. Zaznacza, że do konkursu mogą również przystępować inne oddziały, a ortopedia dziecięca w Gliwicach ruszy, gdy szpital wygra ewentualny konkurs.