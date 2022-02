Gliwice uruchamiają platformę partycypacyjną z informacjami o Budżecie Obywatelskim

Gliwicki Budżet Obywatelski

Platforma www.decydujmyrazem.gliwice.pl ma wystartować już 1 marca, w dzień rozpoczęcia naboru wniosków w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2023.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku po raz pierwszy został uruchomiony elektroniczny formularz do zgłaszania pomysłów do budżetu obywatelskiego (w 4 dzielnicach wszystkie wnioski wpłynęły tą drogą, dla całego miasta sumarycznie było ich więcej niż papierowych). Badanie ankietowe przeprowadzone wśród wnioskodawców potwierdziło, że formularz został bardzo dobrze przyjęty. Miasto postanowiło więc uruchomić platformę na stałe.

Docelowo platforma nie będzie służyć tylko budżetowi obywatelskiemu – ma ona się składać z kilku lub kilkunastu portali, które łączyć ma jedno – możliwość zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta. Mieszkańcy znajdą w niej dane o mieście, publikowane m.in. w ogłaszanym corocznie Raporcie o stanie miasta. Z tego miejsca łatwo będzie też trafić do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W dziale Aktualności mieszkańcy dowiedzą się, jakie konsultacje się aktualnie toczą, na jakim etapie znajduje się procedura budżetu obywatelskiego, co nowego znalazło się na platformie. W założeniu platforma partycypacyjna ma także ułatwiać mieszkańcom dotarcie do działających w mieście i przy prezydencie miasta zespołów, rad i grup doradczych – ostateczny kształt i zakres tych informacji zależy jednak od zaangażowania tych podmiotów i zostanie poddany konsultacjom.