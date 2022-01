Gliwice zimą. Zdjęcia z drona Roberta Neumanna są zachwycające

Zimowe zdjęcia Gliwic z drona. Miasto z niecodziennej perspektywy

Zimowe Gliwice w całej okazałości, z lotu ptaka. Niezwykłe ujęcia wykonane z drona to dzieło From the Sky - Roberta Neumanna.

Autor, znany twórca tego typu fotografii, fotografuje w całej Polsce - i nie tylko. O jego pasji i inspiracjach będzie okazja porozmawiać przy okazji wystawy w Gliwicach.