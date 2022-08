Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa za nami. Zobaczcie zdjęcia z sobotniego (20.08) startu

W sobotę 20 sierpnia odbyła się ósma w tym roku, a sto czwarta w ogóle Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa. Uczestnicy mieli do pokonania dystans od 1 do 5 okrążeń po 4219,5 m każde okrążenie, czyli od 1/10 do 1/2 maratonu także w nordic walking. Limit czasowy wynosił 3 godziny.

Giwiczanie do startu zaprosili też... urlopowiczów.

- E-Prowokacja dla tych co nad morzem albo w górach albo na innej rajzie 😉 Link do podania wyników wirtualnego startu uruchomimy w sobotę rano i będzie on czynny do poniedziałku wieczór - zapowiedzieli organizatorzy.

Aby otrzymać pamiątkową statuetkę trzeba wystartować w co najmniej dziewięciu biegach.

Zobaczcie zdjęcia z sierpniowej Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej.