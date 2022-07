Gmina Boronów najlepsza w Polsce w programie "Czyste powietrze". Odwiedził ją premier Mateusz Morawiecki

Gmina Boronów w powiecie lublinieckim została liderem rankingu gmin w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Z tego właśnie powodu w środę odwiedził ją premier Mateusz Morawiecki.

Gmina Boronów najlepsza w programie "Czyste Powietrze"

W rankingu programu "Czyste Powietrze" wygrywają te miasta i gminy, w których złożono najwięcej wniosków o dotacje z tego programu w przeliczeniu na każde 1000 domów jednorodzinnych - dzięki temu ranking jest bardziej miarodajny niż gdyby brać pod uwagę tylko samą liczbę złożonych wniosków czy liczbę wniosków w przeliczeniu na każde 1000 mieszkańców.Po podsumowaniu danych za 2021 rok okazało się, że gmina Boronów okazała się najlepsza w Polsce pod względem liczby złożonych wniosków na 1000 budynków do Programu "Czyste Powietrze".

W środę, 15 lipca, premier Mateusz Morawiecki odwiedził Boronów, by pogratulować mieszkańcom i władzom gminy sukcesu w ekologicznym programie. Szef rządu spotkał się z rodziną Teresy Paprotnej, radnej gminy Boronów, która zgłosiła się do programu "Czyste Powietrze" i dokonała termomodernizacji domu. Przy okazji poinformował o kolejnych funduszach, które trafią na kontynuację programu.

- Wiemy doskonale, że domy w których mieszkamy wymagają często docieplenia, a także urządzeń, które będą wspomagały bardzo wysokie koszty energii. Dzisiaj, zwłaszcza po ataku Rosji na Ukrainę, kiedy ceny energii szaleją, także energii cieplnej, warto korzystać z różnych programów. Jadąc tutaj widziałem, jak ludzie pięknie dbają o swoje obejście. Jestem wdzięczny za to, że ekologiczna staje się Polska - mówił premier Morawiecki.

Będą kolejne pieniądze na ocieplanie domów

Szef rządu poinformował też, że kolejne miliardy złotych zostaną przeznaczone na program ocieplania domów. - Kolejne dziesiątki tysięcy domów będą mogły skorzystać z tego programu. Wiemy, że często to refinansowanie było problemem, ale teraz zaliczka będzie mogła sięgnąć już 50 proc. całego kosztu, a drugie 50 proc. w ciągu 30 dni od zakończenia remontu. Drodzy rodacy postarajcie się ocieplić swoje domy w miarę możliwości jeszcze przed sezonem grzewczym. Dotacje są do 90 proc. kosztów - zapowiedział premier. Mateusz Morawiecki podkreślił też, że tego typu inwestycje rozwijają lokalny rynek, bo ktoś je musi przeprowadzić.- Zmiany klimatyczne są potężnym wyzwaniem, ale to nie przecież nie zwykła Polska rodzina ma ponosić koszty zmian klimatu. Winni są ci, którzy przez ostatnie sto lat w procesie industrializacji rozwijali się i zbudowali swoją gospodarkę. Właśnie dlatego wielkie koncerny i najbogatsze państwa powinny najwięcej wyłożyć ze swojej strony - zaznaczył Mateusz Morawiecki.O programie "czyste Powietrze" mówiła też właścicielka domu, który odwiedził premier.

- Chyba jako jedna z pierwszych w Boronowie starałam się o to dofinansowanie i powiem, że naprawdę było warto. Dofinansowanie było w wysokości 47 700 zł. Umożliwiło nam to w większym stopniu zmodernizować nasz dom. Była to termomodernizacja budynku, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji wody i ogrzewanie - mówiła Teresa Paprotny.

Reparacje od Niemiec

Przyszłość górnictwa w Polsce

Czyste Powietrze

Podczas spotkania z mediami w Boronowie premier został zapytany m.in o sprawę reparacji wojennych od Niemiec. - Od 4 lat przygotowujemy bardzo kompleksowy raport, który ma pokazać zakres nie tylko zbrodni wojennych, których dopuścili się Niemcy, ale także zniszczeń, bo faktem jest, że Polska była krajem, które zdecydowanie najmocniej ucierpiały w wyniku II wojny światowej, otrzymała praktycznie śladowe środki jako odszkodowanie. Trudno to nazwać nawet odszkodowaniem. Chcemy, żeby świat zapoznał się z tym raportem. Pokażemy całą dokumentację zdjęciową, a także źródła historyczne i kalkulacje finansowe przeliczające ówczesne straty na dzisiejsze środki - mówił szef rządu.Premier był też pytany o kontakty ministra Michała Dworczyka z prezes TK Julią Przyłębską. - Trudno, żebym wpisywał się w interesy realizowane przez służby specjalne z Rosji - skwitował Mateusz Morawiecki.Prezes Rady Ministrów zapytany został także o protesty w PGG i Tauronie oraz o przyszłość górnictwa. - Wojna na Ukrainie doprowadziła w wielu wymiarach do przełomu. Także do przełomu w polityce klimatycznej i energetycznej. Wystarczy posłuchać wypowiedzi choćby wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Timmermansa , który stwierdził, że lepiej cofnąć się o krok w kierunku paliw kopalnych, niż doprowadzić do wielkich zaburzeń w życiu społecznym i do zamieszek. Ja się w pełni z tym zgadzam. Niemcy, Austria Holandia i Włochy wracają w części do energetyki węglowej - mówił premier. Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że uda się w najbliższych dniach wypracować z protestującymi kompromis. Premier stwierdził też, że węgiel w naszych kopalniach kończy się i trzeba schodzić po niego głębiej, co jest coraz bardziej niebezpieczne, ale tam gdzie się da chciałby, żeby próbowano wydobywać go więcej i dłużej niż zakładano. Wszystko z powodu deficytu tego kruszcu na świecie i dlatego, że państwo musi sprowadzać go z zagranicy. - Im więcej wydobędziemy własnego węgla, tym mniej będziemy musieli go importować - podsumował premier.Program „Czyste Powietrze” to program, z którego właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotację na ich ocieplenie (termomodernizację) oraz na wymianę starego pieca na nowe proekologiczne źródło ciepła (np. na piec gazowy lub na pompę ciepła).