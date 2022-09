Gmina Krzepice: poważny wypadek z udziałem motocyklisty. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala Katarzyna Gwara

40-letni motocyklista z poważnymi obrażeniami został zabrany do częstochowskiego szpitala - to efekt poważnego wypadku, do którego doszło w miejscowości Lutrowskie w gminie Krzepice. Kierujący jednośladem zderzył się czołowo z kierowcą samochodu osobowego.