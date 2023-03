Górnik Zabrze bardzo chciał i mocno się starał, ale z Legią Warszawa przegrał 0:1. Zobaczcie ZDJĘCIA

Górnik Zabrze zrobił niemal wszystko co mógł, jego piłkarze przelali litry potu, a w drugiej połowie grająca w dziesiątkę Legia przeżywała bardzo trudne minuty, jednak to goście zabrali punkty do domu.

Zadecydował o tym jeden gol. W 38 minucie Bartosz Slisz zabrał piłkę Mvondo, uruchomił szybką kontrę, Rafał Janicki pasywnie zachował się przy Erneście Mucim, nie przeszkodził mu w dośrodkowaniu i Tomas Pekhart głową pokonał bramkarza Górnika.

Dla Legii był to trudny mecz, ale przez ponad godzinę paraliżowała ofensywne akcje gospodarzy. Wtedy jednak Josue najpierw powiedział sędziemu co myśli o ataku łokciem Anthony'ego van den Hurka na Rafale Augustyniaku (wybite zęby), a chwilę później próbował nabrać kiepsko prowadzącego to spotkanie arbitra na faul w środku boiska i został wyrzucony do szatni.

Od tego momentu Górnik zwietrzył szansę i ruszył do ataków, które trwały także przez siedem doliczonych minut, ale konkretnych okazji nie miał zbyt wiele. W efekcie Legia dowiozła zwycięstwo do końca, a to było dla niej najważniejsze. Górnik natomiast znów wrócił nad granicę oznaczającą strefę spadkową.