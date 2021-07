Górnik Zabrze: Czy kontrakt Lukasa Podolskiego wpłynął na ceny karnetów?

Ograniczenia koronawirusowe sprawiły, że w ostatnich dwóch sezonach frekwencja na stadioniach ligowych była mizerna. Prognozy dotyczące jesiennej polityki pandemicznej rządu też mogą budzić niepokój, ale kluby zgodnie z planem rozpoczęły sprzedaż karnetów.

- W przypadku Górnika Zabrze do 16 lipca potrwa internetowa sprzedaż zamknięta, przeznaczona tylko dla kibiców, którzy posiadali karnet na jesień 2020/21 z miejscami, które obowiązywały w 2019/20. W ten sposób chcemy docenić tę grupę wiernych fanów - informuje rzecznik Konrad Kołakowski.

Pojemność Areny Zabrze to 24.563 miejsca. Po powrocie do Ekstraklasy najlepszy wynik fani Górnika osiągnęli w debiutanckim sezonie 2017/18. Każdy występ Gangu Brosza oglądało wtedy średnio 19.056 fanów. Rok później było to 13.233, w rozgrywkach 2019/20, częściowo już epidemicznych - 9.879. W ostatnich, zakończonych w czerwcu, kibice na Roosevelta zostali wpuszczeni tylko trzykrotnie - przeciętna 10.043 osób.