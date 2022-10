Górnik Zabrze - Gwardia Opole: Mauer przeciwko „swoim”

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie kamery będą dziś skierowane na Patryka Mauera. Grający obecnie w Zabrzu prawy skrzydłowy aż pięć lat spędził w Opolu, będą jednym z najskuteczniejszych snajperów Superligi. Dość powiedzieć, że tylko w lidze zdobył w tym czasie blisko 700 bramek dla drużyny Gwardii. Taki bilans w wieku 24 lat to rzecz niecodzienna. Jednak latem Mauer wybrał ofertę z Zabrza. - Decydowały dwa czynniki. Sportowy, bo Górnik to wyższa półka. Drużyna od lat mierzy w medal i taki jest nasz cel na ten sezon. I życiowy. Skończyłem studia dzienne na Politechnice Opolskiej, co sprawiło, że wcześniej odmawiałem propozycjom prezesa Bogdana Kmiecika, by przeprowadzić się do Zabrza. Z tego samego powodu zrezygnowałem też z gry w reprezentacji. Nie dało się pogodzić studiów dziennych z grą w lidze, zgrupowaniami oraz meczami drużyny narodowej. Co prawda teraz zacząłem studia doktoranckie, ale na ten moment nie są tak absorbujące, bym nie mógł zmienić otoczenia. Dlatego wybór padł na Zabrze – mówi Mauer, który w dotychczasowych meczach rzucił już 39 bramek dla nowego klubu. I w ciemno można założyć, że dziś poprawi ten dorobek. - Spędziłem w Opolu pięć lat, całe „dorosłe” granie. Oczywiście, że to siedzi w głowie. Na szczęście pierwszy mecz przeciwko swoim byłym kolegom mam już za sobą, bo graliśmy przed sezonem sparing. Gwardia to wciąż bardzo solidny zespół. Klasą dla siebie jest Adam Malcher. Rzucałem mu na treningach i wiem, jak dobry to bramkarz.