Górnik Zabrze już wie z kim zagra w Turcji. Zaplanowano trzy sparingi PLAN PRZYGOTOWAŃ Tomasz Kuczyński

11.12.2021. Ostatni domowy mecz w tym roku Górnik Zabrze rozegrał z Pogonią Szczecin (2:2). Potem przegrał w Poznaniu. W styczniu wraca do treningów. Lucyna Nenow / Polska Press Zobacz galerię (6 zdjęć)

We wtorek 21.12.2021 r. Górnik Zabrze podał plan przygotowań do rundy wiosennej PKO Ekstraklasy. Drużyna trenera Jana Urbana wróci do zajęć 7 stycznia.