Górnik Zabrze ma nowego bramkarza. To Kevin Broll odchodzący z Dynama Drezno

Pozyskanie nowego bramkarza było jednym z celów transferowych Górnika Zabrze. W poniedziałek klub z Roosevelta poinformował, że do drużyny przebywającej na zgrupowaniu w Opalenicy dołączył niemiecki golkiper Kevin Broll.

Kevin Broll ma 26 lat. Portal transfermarkt wycenia go na 600 tysięcy euro. Karierę rozpoczynał w SV Waldhof Mannheim, skąd trafił do FC 08 Homburg, a następnie do SG Sonnenhof Grosaspach. Ostatnie trzy lata spędził w Dynamie Drezno. Kontrakt z tym klubem wygasł 1 lipca. Najwyższym szczeblem w jego dorobku jest 2. Bundesliga, w której rozegrał 61 meczów. Przepuścił w nich 94 gole, 13 razy zachował czyste konto. Ma 185 cm wzrostu. Rodzice - Karina i Krzysztof - są Polakami. Dziadkiem Kevina był Artur Janus, piłkarz który wywalczył ze Stalą Mielec mistrzostwo Polski w 1973 roku.