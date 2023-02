Górnik Zabrze ma nowego piłkarza. To kolejny Japończyk ZDJĘCIA

Górnik Zabrze ma nowego piłkarza. To kolejny Japończyk

Nowym piłkarzem Górnika Zabrze został 22 – letni Daisuke Yokota. Japoński pomocnik dołączył do ekipy 14-krotnych mistrzów Polski na mocy transferu definitywnego z łotewskiej Valmiery.

Japoński piłkarz urodził się 15 czerwca 2000 roku w Tokio. W wieku osiemnastu lat trafił do Europy, a konkretnie do Niemiec do juniorskiej drużyny FSV Frankfurt. Rok później trafił do drugiej drużyny FC Carl Zeiss Jenna zaliczając pierwsze występy i bramki w dorosłej piłce.

Jego talent na dobre objawił się jednak na Łotwie, w zespole FC Valmiera, do którego trafił dwa lata temu. W tym czasie rozegrał 61. oficjalnych meczów, zdobywając 8 bramek i notując 12 asyst. W 2022 roku zdobył z Valmierą tytuł Mistrza Łotwy.

