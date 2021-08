Górnik Zabrze - Piast Gliwice. Derby bez Podolskiego i kibiców gości. Kądzior: Wiem, ile mi dał Górnik, ale w piłce nie ma sentymentów

Kibice Górnika umniejszają znaczenie meczów z Piastem, nazywając je derbikami. Nie zmienia to jednak faktu, że rywalizacja drużyn z sąsiadujących ze sobą miasta budzi wielkie emocje. Na dodatek w Gliwicach nie brakuje fanów zabrzańskiego klubu, co jest dodatkowym smaczkiem tych spotkań.

Damian Kądzior wraca do Zabrza

Sobotni mecz będzie szczególny dla Damiana Kądziora, który od tego sezonu reprezentuje barwy Piasta, a w sezonie 2017/2018 grał w Górniku. Potem trafił do Dinama Zagrzeb.

- Przy każdej okazji wypowiadam się o Górniku ciepło, bo wiem, ile ten klub mi dał - przyznał Kądzior w rozmowie z oficjalną stroną Piasta. - Wiem, jakie są relacje między Górnikiem a Piastem, ale to jest futbol i ludzie, którzy w tym siedzą i znają się na piłce, wiedzą jak to wygląda. Szanuję Górnik jako klub, natomiast teraz gram dla Piasta i w sobotę chcę pojechać do Zabrza i tam wygrać, nie patrząc na sentymenty, bo w piłce nie ma na nie miejsca.