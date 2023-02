Górnik Zabrze- Radomiak 0:0. Zdjęcia z meczu, który zirytował kibiców

Piłkarze Górnika Zabrze wychodząc z tunelu przed meczem z Radomiakiem musieli oglądać się za siebie. Tam bowiem już czaiła się strefa spadkowa, od której - po zwycięstwie Piasta - ekipę Bartoscha Gaula dzielił już zaledwie punkt.

Okazją, by ten dystans powiększyć było 1.900 występ zespołu z Roosevelta w Ekstraklasie. Jak przypomniała strona klubowa z jubileuszowych spotkań Górnik wygrał siedem, zremisował sześć i przegrał pięć. Tym razem każdy inny scenariusz niż zwycięstwo stanowiłby wielkie rozczarowanie, zwłaszcza w kontekście serii czterech kolejnych meczów bez zwycięstwa, mocno obciążającej konto i samopoczucie gospodarzy.

Jesienią w Radomiu Górnik wygrał gładko 3:0, strzelając dwa gole już do przerwy. Tym razem tak różowo nie było, a nawet dominowała przede wszystkim szarość. Pierwsza połowa toczyła się w umiarkowanym tempie, przy najmniejszej frekwencji na Arenie Zabrze w obecnym sezonie. Goście mocno zagęścili przedpole, zmuszając rywali do biegania, co w przypadku Łukasza Podolskiego wyglądało zresztą na precyzyjnie realizowaną taktykę na zmęczenie 37-letniego byłego reprezentanta Niemiec. Radomiak bez większych problemów przedłużył o 45 minut miano jedynej drużyny, która w 2013 roku nie straciła gola. Nowy nabytek zabrzan, Daisuke Yokota, zapewne nieźle się na trybunach wynudził. Na szczęście dla niego tym razem pogoda była przynajmniej całkiem niezła.